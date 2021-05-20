Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети

Москва, 20 мая. Первые две серии «Пищеблока» по роману Алексея Иванова появились на платформе «КиноПоиск HD». Пользователи площадки смогли увидеть ленту 19 мая.

События киноленты разворачиваются летом в 1980 году, когда в стране проходит Олимпиада. В детском лагере «Буревестник» каждый вечер пропадают дети, которые потом возвращаются уже не такими, какими были раньше.

Премьера на «КиноПоиске HD» состоялась в среду. На платформе вышли сразу две серии мистического сериала. Всего он насчитывает восемь эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

Режиссером сериала выступил Святослав Подгаевский. Сценарий разрабатывали автор романа Алексей Иванов и Александр Талал. Актерский состав сериала весьма звездный: Ирина Пегова, Артем Ткаченко, Тимофей Трибунцев и Николай Фоменко.