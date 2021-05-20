Star Парад с Даной Борисовой. Кто «заказал» закрытие шоу «Бородина против Бузовой»?

В гостях у ведущей Даны Борисовой сегодня российская телеведущая, актриса кино и телевидения — Ксения Мерц.

Не так давно светская львица решила подшутить над своей «коллегой» Анной Калашниковой и пригласить ту в эскорт-тур в Дубай за 30 тысяч рублей. Однако шутка немного затянулась и приняла дурной оборот. Обозленная поп-дива в ярости накинулась на шоу «Бородина против Бузовой», через которое информация просочилась в народ, и, тряхнув связями с известными людьми, настояла на закрытии шоу. Об этом и других не менее интересных событиях из жизни звезд — в новом выпуске передачи Star Парад.