Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah

Москва, 20 мая. Популярная певица Миа Бойка прокомментировала неподтвержденные сообщения о романе с рэпером T-killah и об аборте, который она якобы делала.

Именно рэп-исполнитель заметил талант певицы и начал работать с ней как продюсер. Кроме того, у T-killah (настоящее имя Александр Тарасов) и молодой исполнительницы есть несколько совместных песен. Из-за этого поклонники заподозрили, что звезд связывают не только профессиональные отношения.

«Слухи о нашем романе — бред полный, над которым я смеюсь. Людям просто не к чему прикопаться, ведь у меня практически безупречная репутация», — ответила на эти подозрения Миа Бойка.

Певица подчеркнула, что у рэпера есть супруга — блогер и телеведущая Мария Белова. Исполнительница придерживается четкого правила не заводить отношения с женатыми мужчинами. Однако поклонники все равно распространяют ложную информацию, которая иногда просто обескураживает Бойку.

«Недавно кто-то говорил, что я делала аборт. Чего? Вы угораете?! Это бред!» — возмутилась певица в эфире шоу «Звездный приход» на RU.TV.

T-killah ранее пожалел певицу и телеведущую Ольгу Бузову, расставшуюся с возлюбленным, блогером Давой. Рэпер назвал экс-ведущую «Дома-2» очень несчастной.