БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов

Москва, 20 мая. Бюро кредитных историй будет использовать единый подход к оценке индивидуальных рейтингов россиян, на основе шкалы от 1 до 999. Такой проект указания разработан Банком России.

Так, чем выше будет рейтинг, тем ниже окажется кредитный риск заемщика. Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Чтобы заемщику было проще разобраться в данных о кредитном рейтинге, ожидается их наглядное отображение в графическом виде. Индивидуальный рейтинг станет доступен гражданам совместно с кредитным отчетом, но может предоставляться и отдельно, отмечают в ЦБ. При этом дважды в год соответствующая услуга будет оказываться бесплатно.

Число выданных потребкредитов российскими банками в апреле 2021 года снизилось на 11,5% по сравнению с мартом, до 1,22 млн ссуд. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о кредитовании по-прежнему является значение кредитного рейтинга, отметил глава Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.