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Депутат Гутенев одобрил идею главы ФСИН о работе заключенных
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
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«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
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БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов

Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 мая. Бюро кредитных историй будет использовать единый подход к оценке индивидуальных рейтингов россиян, на основе шкалы от 1 до 999. Такой проект указания разработан Банком России.

Так, чем выше будет рейтинг, тем ниже окажется кредитный риск заемщика. Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Чтобы заемщику было проще разобраться в данных о кредитном рейтинге, ожидается их наглядное отображение в графическом виде. Индивидуальный рейтинг станет доступен гражданам совместно с кредитным отчетом, но может предоставляться и отдельно, отмечают в ЦБ. При этом дважды в год соответствующая услуга будет оказываться бесплатно.

Число выданных потребкредитов российскими банками в апреле 2021 года снизилось на 11,5% по сравнению с мартом, до 1,22 млн ссуд. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о кредитовании по-прежнему является значение кредитного рейтинга, отметил глава Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.

банк россии кредитный рейтинг БКИ
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Все новости / Экономика / БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
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