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20 мая 11:23
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новостей
11:21
Политика
Депутат Гутенев одобрил идею главы ФСИН о работе заключенных
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
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Все новости

Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае

Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
пресс-служба национального дельфийского совета России

Пермь, 20 мая. Организаторы Двадцатых молодежных Дельфийских игр России из Пермского края проводят заключительную подготовку перед началом мероприятий.

Игры состоятся в период с 21 по 26 мая. Их участниками станут девушки и юноши возрастом от десяти до 25 лет в составах делегаций российских регионов.

Для решения всех организационных вопросов сформирован волонтерский корпус численностью в 350 человек. В него вошли, в первую очередь, студенты Пермского государственного института культуры, Пермского краевого колледжа искусств и культуры, Пермского музыкального колледжа. Их задачи будут заключаться в сопровождении членов жюри, гостей и участников, а также в работе на локациях.

В то же время проводятся последние приготовления площадок, которые будут задействованы для Дельфийских игр. В 2021 году конкурсная и фестивальная программы включают в себя 28 номинаций. В их числе: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания и многое другое, рассказали в пресс-службе Национального дельфийского совета России.

Дельфийские игры в этом году посвящены состязанию между молодыми талантами в сфере искусства. Победителям предоставят возможность пройти престижные стажировки.

россия пермский край организация дельфийские игры
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Все новости / Общество / Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
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