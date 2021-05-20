Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае

Пермь, 20 мая. Организаторы Двадцатых молодежных Дельфийских игр России из Пермского края проводят заключительную подготовку перед началом мероприятий.

Игры состоятся в период с 21 по 26 мая. Их участниками станут девушки и юноши возрастом от десяти до 25 лет в составах делегаций российских регионов.

Для решения всех организационных вопросов сформирован волонтерский корпус численностью в 350 человек. В него вошли, в первую очередь, студенты Пермского государственного института культуры, Пермского краевого колледжа искусств и культуры, Пермского музыкального колледжа. Их задачи будут заключаться в сопровождении членов жюри, гостей и участников, а также в работе на локациях.

В то же время проводятся последние приготовления площадок, которые будут задействованы для Дельфийских игр. В 2021 году конкурсная и фестивальная программы включают в себя 28 номинаций. В их числе: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания и многое другое, рассказали в пресс-службе Национального дельфийского совета России.

Дельфийские игры в этом году посвящены состязанию между молодыми талантами в сфере искусства. Победителям предоставят возможность пройти престижные стажировки.