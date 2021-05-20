Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 мая. Административный протокол по статье о мелком хулиганстве был составлен против одного из дебоширов, пытавшихся проникнуть на территорию школы в микрорайоне Уралмаш.

Двое граждан были задержаны при попытке проникнуть на территорию школы, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области. Запрещенных предметов при них обнаружено не было.

По версии следствия, один из мужчин погнался за учениками, которые кидали камни в его окно. Прибежав к забору школы, он стал угрожать детям расправой. Охранник учебного заведения незамедлительно нажал тревожную кнопку, и через несколько минут дебошир попал в руки сотрудников Росгвардии. Административный протокол был составлен по статье о мелком хулиганстве.

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