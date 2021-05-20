Киев, 20 мая. Украине пора заканчивать безуспешную информационную битву за борщ и подписать акт безоговорочной борщовой капитуляции, убежден журналист Роман Губриенко.

В своем материале под названием «Уже не наш! Почему в действительности борщ перестал быть украинским», опубликованном на портале Vesti.ua, Губриенко объяснил, почему легендарный свекольный суп больше не может считаться национальным символом.

По его словам, дело в ингредиентах: львиная доля продуктов для приготовления борща обеспечивается в стране исключительно за счет импорта. Картошка поставляется из Белоруссии, морковь — из Польши, луком страну обеспечивает Узбекистан, капустой — Испания. Свекла иногда оказывается французской, а наваристости блюду порой придает свиная голяшка из Канады.

Несмотря на это, в конце декабря 2020 года Киев запустил марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща». Участие в нем приняли как рядовые граждане, так и политики. Губриенко назвал марафон «оберткой патриотического пафоса» и заявил, что он говорит о профанстве власти не только в области аграрной политики, но и в госуправлении в целом.

Губриенко констатировал, что чиновники не знают или не хотят знать о подорожании борщевой корзины и о том, что 50% ее состава обеспечивается за счет импорта.

«Ни один министр до сих пор не поинтересовался, откуда привозят продукты, из которых готовится украинский борщ», — передает «Ридус» воз мущение Губриенко.

Журналист резюмировал, что из украинского в борще сегодня иногда бывают свекла и морковь, все остальные ингредиенты завозятся из других стран.

Приготовление традиционного борща на Украине действительно стало дорогим из-за роста цен на продукты. Ингредиенты для супа подорожали на 2% в течение года.