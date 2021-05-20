Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России

Симферополь, 20 мая. Переселенцы из Донбасса органично влились в жизнь Республики Крым. Многие из них получили разрешение на проживание и российское гражданство.

О жизни переселенцев рассказал в беседе с журналистами российских СМИ депутат ГД РФ Андрей Козенко. Многие остались жить на территории полуострова, некоторые вернулись на родину и приезжают на сезонные работы, уточнили в сообщении.

«Благодаря трудолюбию, богатому опыту работы в разных сферах они трудятся на благо нашего государства. Многие остались и смогли получить разрешение на временное проживание или уже получили российское гражданство», —отметил Андрей Козенко.

Переселенцы из Донбасса не забывают о своей родине и периодически навещают родственников. Хотелось бы, чтобы они были причастны к восстановлению родной земли, подчеркнул депутат.

Республика старается поддерживать выходцев из Донбасса на базе штаб-квартиры русской общины Крыма в Симферополе, подытожил беседу политик.

Ранее журналист Юрий Кот назвал причину негативного отношения Украины к Донбассу. По словам общественного деятеля, киевские власти ведут себя как подростки.