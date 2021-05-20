Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови

Москва, 20 мая. Химические вещества в окружающей среде способны спровоцировать повышение уровня холестерина в организме, что может негативно сказаться на состоянии здоровья сосудов и сердца.

Ключевой регулятор метаболизма лекарств в печени человека прегнан X (PXR) лежит в основе данного открытия. Оказалось, что он контролирует кровяное давление и переработку липидов и глюкозы. Данный рецептор активизируется под влиянием лекарств или химических веществ, выяснили финские ученые.

PXR способен увеличивать производство холестерина в печени и повышать уровень «плохого» вещества. Подобное явление можно трактовать как расширение теории эндокринных нарушений, считают исследователи. На уровень холестерина в крови также влияют наследственные факторы и образ жизни.

Нормализовать холестериновый обмен способна клубника, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Употребление этой ягоды способствует снижению риска развития рака.