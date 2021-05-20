Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны

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20 мая 11:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:21
Политика
Депутат Гутенев одобрил идею главы ФСИН о работе заключенных
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
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Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны

Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
Prt Scr youtube.com  /  RAZR

Вашингтон, 20 мая. Рельсотрон является мощным «оружием будущего», обладать которым хотят все государства, считают американские аналитики.

«Оружие направленной энергии» получило широкое распространение в фантастической литературе конца прошлого века, однако одна из таких технологий, полюбившаяся фантастам, была опробована впервые еще во времена Первой мировой войны, отметил военный аналитик Питер Сучиу в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Речь идет о простеньком рельсотроне, который был протестирован во Франции и заинтересовал военное руководство страны. Позже, в период Второй мировой войны, подобное вооружение разрабатывалось и в нацистской Германии.

Компьютерные игры послужили одним из главных инструментов популяризации рельсотронов среди общественности, однако из-за этого многие ошибочно полагают, что это оружие является некой разновидностью лазерного вооружения, подчеркнул Сучиу. Кроме того, игровая индустрия поспособствовала распространению заблуждения, что рельсотроны могут быть выполнены в компактном ручном формате.

Подобные пушки на деле являются монструозными системами, состоящими из огромного источника питания, двух параллельных рельсов и снаряда, объяснил эксперт. По его словам, для питания крупнокалиберного рельсотрона нужны колоссальные объемы энергии, ввиду чего таким оружием могут быть оснащены лишь корабли или сопоставимая по размеру техника, а не пехотинцы.

Принцип работы рельсотрона заключается в подаче на два параллельных контакта мощного электромагнитного импульса, который толкает вперед цельнометаллический токопроводящий снаряд. По словам аналитика, такое оружие в теории может выпускать боеприпас со скоростью десять Махов, что позволит ему одной лишь кинетической энергией наносить разрушения, сопоставимые с уроном от крылатых ракет Tomahawk.

«Фантастическая» технология, о которой мечтает весь мир, в настоящий момент имеет массу трудностей, вроде подходящего источника энергии или вопросов с излишним нагревом во время работы и износом конструкционных элементов из-за мощных токов, однако проблемы не настолько серьезны, чтобы отказываться от исследований в этой области, считает Сучиу. По его словам, рельсотроны могут стать разрушительным и мощным корабельным оружием, ввиду чего разработки подобного вооружения продолжаются.

Ранее американские эксперты включили лазерные «пушки» в список вооружения, которое будут использовать ВС Соединенных Штатов в 2040 году.

оружие the national interest рельсотрон сучиу
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Все новости / Армия / Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
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