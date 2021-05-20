Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны

Вашингтон, 20 мая. Рельсотрон является мощным «оружием будущего», обладать которым хотят все государства, считают американские аналитики.

«Оружие направленной энергии» получило широкое распространение в фантастической литературе конца прошлого века, однако одна из таких технологий, полюбившаяся фантастам, была опробована впервые еще во времена Первой мировой войны, отметил военный аналитик Питер Сучиу в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Речь идет о простеньком рельсотроне, который был протестирован во Франции и заинтересовал военное руководство страны. Позже, в период Второй мировой войны, подобное вооружение разрабатывалось и в нацистской Германии.

Компьютерные игры послужили одним из главных инструментов популяризации рельсотронов среди общественности, однако из-за этого многие ошибочно полагают, что это оружие является некой разновидностью лазерного вооружения, подчеркнул Сучиу. Кроме того, игровая индустрия поспособствовала распространению заблуждения, что рельсотроны могут быть выполнены в компактном ручном формате.

Подобные пушки на деле являются монструозными системами, состоящими из огромного источника питания, двух параллельных рельсов и снаряда, объяснил эксперт. По его словам, для питания крупнокалиберного рельсотрона нужны колоссальные объемы энергии, ввиду чего таким оружием могут быть оснащены лишь корабли или сопоставимая по размеру техника, а не пехотинцы.

Принцип работы рельсотрона заключается в подаче на два параллельных контакта мощного электромагнитного импульса, который толкает вперед цельнометаллический токопроводящий снаряд. По словам аналитика, такое оружие в теории может выпускать боеприпас со скоростью десять Махов, что позволит ему одной лишь кинетической энергией наносить разрушения, сопоставимые с уроном от крылатых ракет Tomahawk.

«Фантастическая» технология, о которой мечтает весь мир, в настоящий момент имеет массу трудностей, вроде подходящего источника энергии или вопросов с излишним нагревом во время работы и износом конструкционных элементов из-за мощных токов, однако проблемы не настолько серьезны, чтобы отказываться от исследований в этой области, считает Сучиу. По его словам, рельсотроны могут стать разрушительным и мощным корабельным оружием, ввиду чего разработки подобного вооружения продолжаются.

Ранее американские эксперты включили лазерные «пушки» в список вооружения, которое будут использовать ВС Соединенных Штатов в 2040 году.