Берлин, 20 мая. Германии необходим российский газ для закрытия базовых государственных вопросов по атомной и угольной энергетике, сообщил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По словам немецкого политика, проекту «Северного-потока — 2» регулярно будут ставить палки в колеса. Однако, всем необходимо понимать, что без магистрального газопровода Берлин не сможет отопить садики и учебные заведения.

«Мы выходим из атомной и угольной энергетики, мы хотим выпускать электромобили и отказываемся от дешёвого, экологически выгодного газа», — отметил он.

Гердт также констатировал, что однажды оставшись без света и тепла, все споры сведутся к нулю и правительство подумает десять раз, прежде, чем негативно отзываться о стратегически важном объекте.

Кроме того, депутат посоветовал правительству ФРГ активно налаживать дружественные отношения с Российской Федерацией и прилагать все силы к тому, чтобы не нагнетать обстановку.

«Наконец-то я вижу росточки того, что мы сеяли, и дай бог, чтобы из этого что-то выросло, и мы снова стали дружить с Россией, как это было всегда», — выразил надежду парламентарий.

Когда страны понимали друг друга, человечество процветало, но в результате конфликта страдали многие. Именно поэтому Германии следует приложить все усилия, чтобы впредь не конфликтовать с потенциальным союзником, заключил он.

Ранее ФАН сообщал, что Берлин заинтересован в производстве «зеленого» водорода в РФ. Вопрос подняли на форуме, который проводится в Петербурге уже в 18 раз. В рамках мероприятия были затронуты самые актуальные темы, в частности экономическая повестка была посвящена водородным технологиям и инновациям.