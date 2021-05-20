В ФРГ «Северный поток — 2» назвали гарантом света и тепла в школах и детсадах

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20 мая 11:23
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новостей
11:21
Политика
Депутат Гутенев одобрил идею главы ФСИН о работе заключенных
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
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В ФРГ «Северный поток — 2» назвали гарантом света и тепла в школах и детсадах

Экономика
В ФРГ «Северный поток — 2» назвали гарантом света и тепла в школах и детсадах
pixabay.com

Берлин, 20 мая. Германии необходим российский газ для закрытия базовых государственных вопросов по атомной и угольной энергетике, сообщил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По словам немецкого политика, проекту «Северного-потока — 2» регулярно будут ставить палки в колеса. Однако, всем необходимо понимать, что без магистрального газопровода Берлин не сможет отопить садики и учебные заведения.

«Мы выходим из атомной и угольной энергетики, мы хотим выпускать электромобили и отказываемся от дешёвого, экологически выгодного газа», — отметил он.

Гердт также констатировал, что однажды оставшись без света и тепла, все споры сведутся к нулю и правительство подумает десять раз, прежде, чем негативно отзываться о стратегически важном объекте.

Кроме того, депутат посоветовал правительству ФРГ активно налаживать дружественные отношения с Российской Федерацией и прилагать все силы к тому, чтобы не нагнетать обстановку.

«Наконец-то я вижу росточки того, что мы сеяли, и дай бог, чтобы из этого что-то выросло, и мы снова стали дружить с Россией, как это было всегда», — выразил надежду парламентарий.

Когда страны понимали друг друга, человечество процветало, но в результате конфликта страдали многие. Именно поэтому Германии следует приложить все усилия, чтобы впредь не конфликтовать с потенциальным союзником, заключил он.

Ранее ФАН сообщал, что Берлин заинтересован в производстве «зеленого» водорода в РФ. Вопрос подняли на форуме, который проводится в Петербурге уже в 18 раз. В рамках мероприятия были затронуты самые актуальные темы, в частности экономическая повестка была посвящена водородным технологиям и инновациям.

берлин северный поток-2 бундестаг
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Все новости / Экономика / В ФРГ «Северный поток — 2» назвали гарантом света и тепла в школах и детсадах
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