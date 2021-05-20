ФСБ раскрыла имена эстонских карателей времен ВОВ

Псков, 20 мая. Имена эстонских карателей времен Великой Отечественной войны впервые стали известны широкой общественности. Об этом рассказали в УФСБ России по Псковской области.

Националисты в годы войны уничтожали мирное население на оккупированной Псковщине. В ФСБ раскрыли преступления эстонцев из 37-го охранного батальона, которые проводили карательные операции, такие как уничтожение деревни Ланева Гора в октябре 1943 года.

Возмездие настигло эстонцев к началу 1970-х годов, когда были выявлены новые факты убийств советских граждан. Участники батальона Эрнст Пяхн, Энн Оодла, Иоханнес Алуоя, Бернхард Кангур, а также Аугуст и Вальтер Кукк стали фигурантами уголовного дела.

«Все деревенские жители были согнаны в центр деревни. Теперь проследовал новый приказ: «Всех развести по домам, там расстрелять и сжечь вместе с домами», — вспоминал Оодла во время допроса в КГБ.

pskov.ru / Пресс-служба администрации Псковской области

Рассекреченные документы содержат информацию и о других преступлениях националистов. По данным специальной областной комиссии, в Псковском районе были полностью сожжены 325 из 406 деревень.

Директор Института политических исследований Сергей Марков ранее объяснил, почему памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны украинцам не хотят устанавливать в Берлине.