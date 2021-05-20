Никол Пашинян заявил о готовности подписать новый документ с Азербайджаном

Ереван, 20 мая. Исполняющий обязанности армянского премьера Никол Пашинян намерен подписать новый документ с Азербайджаном после трехсторонних переговоров с участием России.

По словам политика, между Москвой, Ереваном и Баку ведутся переговоры. Те решения, к которым удалось прийти с международными партнерами, полностью соответствуют интересам Армении. Если азербайджанская сторона выполнит условия соглашения, то Армения подпишет новый документ, заявил Пашинян.

Он добавил, что Ереван поддерживает идею демаркации границы с Азербайджаном.

Как стало известно ранее, Пашинян заявил о присутствии азербайджанских войск на границе в Сюникской области.