В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты

Рузский городской округ, 20 мая. Местным правоохранителям поступило сообщение, что спортивная база «Волынщино» в Московской области заминирована. Как стало известно ФАН, оно было подписано приветствием украинских националистов.

В дежурную часть ОМВД около 16:00 поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что спортивная база «Волынщино», возможно, заминирована. Правоохранители установили, что республиканская учебно-тренировочная база является филиалом ФГУП УТЦ «Новогороск». Она находится по адресу Рузский городской округ, деревня Волынщино, дом 1Б. Общая площадь строений и прилегающих территорий равняется приблизительно четырем гектарам. Учебно-тренировочный центр предназначен для круглогодичной подготовки спортсменов, членов сборных команд России — в основном, по тяжелой атлетике.

«Сообщение дословно выглядело так: «Спортбаза «Волынщино», возможно, заминирована, слава Украине!» — рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. — По решению руководителя учреждения, который является заместителем начальника по безопасности, эвакуация спортсменов не проводилась».

Сотрудники полиции в течении часа проводили осмотр близлежащих территорий и сами помещения спортивной базы. К счастью, специально обученные собаки не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. На охрану общественного порядка было задействовано 15 сотрудников силовых министерств и четыре служебные автомашины.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.