Придуман способ превращения пластиковых отходов в авиатопливо

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20 мая 11:22
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новостей
11:21
Политика
Депутат Гутенев одобрил идею главы ФСИН о работе заключенных
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
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Придуман способ превращения пластиковых отходов в авиатопливо

Наука
Придуман способ превращения пластиковых отходов в авиатопливо
pixabay.com

Вашингтон, 20 мая. Ученые из США сумели превратить пластиковые отходы в топливо для самолетов. Процесс переработки занял всего один час.

Переработка пластика остается одной из главных проблем сохранения экологии во всем мире. Обращение с такими отходами обходится очень дорого, поэтому большая часть пластикового мусора на Земле сейчас хранится на свалках.

Инновационная технология позволила ученым из США превратить отходы в бензин для самолетов. Полиэтилен нагрели до 220 градусов по Цельсию, и уже через час пластиковый мусор стал одной из составляющих для авиатоплива, сообщает Chem Catalysis.

Биотехнологи нашли в Якутии поедающих пластик жуков. Ученые намерены построить для них специальные станции, где насекомые Zophobas morio смогут перерабатывать такие отходы.

ученые топливо пластик отходы
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