Придуман способ превращения пластиковых отходов в авиатопливо

Вашингтон, 20 мая. Ученые из США сумели превратить пластиковые отходы в топливо для самолетов. Процесс переработки занял всего один час.

Переработка пластика остается одной из главных проблем сохранения экологии во всем мире. Обращение с такими отходами обходится очень дорого, поэтому большая часть пластикового мусора на Земле сейчас хранится на свалках.

Инновационная технология позволила ученым из США превратить отходы в бензин для самолетов. Полиэтилен нагрели до 220 градусов по Цельсию, и уже через час пластиковый мусор стал одной из составляющих для авиатоплива, сообщает Chem Catalysis.

Биотехнологи нашли в Якутии поедающих пластик жуков. Ученые намерены построить для них специальные станции, где насекомые Zophobas morio смогут перерабатывать такие отходы.