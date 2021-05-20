Аналитики рассказали, почему ставка на льготную ипотеку в РФ снижается

Москва, 20 мая. Специалисты проанализировали рынок ипотечного кредитования и выявили факторы, влияющие на снижение ипотечных ставок в России.

Среди главных причин, по которым кредитные организации уменьшают ипотечные ставки, эксперты выделяют несколько основных. Мнения аналитиков собрали РИА Новости.

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, одним из факторов понижения ставок является падение рентабельности, вследствие которого банки не торопятся изменять ставки по ипотеке в сторону повышения сразу после корректировок ключевой ставки.

Надежда Караваева, занимающая должность старшего аналитика банковских рейтингов НРА, отмечает, что финансовые организации работают над совершенствованием собственной клиентской базы, занимаясь ее расширением.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина называет главным побудителем массового занижения ставок стремление резко увеличить объем выдач кредитов перед тем, как программа закроется.

Согласно данным исследования «Россельхозбанка», ипотечный кредит стал наиболее востребованным финансовым продуктом среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.