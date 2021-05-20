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20 мая 11:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
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Глава Дагестана указал на дефицит вакцины от COVID-19 в ряде регионов республики

Общество
Глава Дагестана указал на дефицит вакцины от COVID-19 в ряде регионов республики
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Махачкала, 20 мая. Неэффективное распределение вакцины от коронавируса среди муниципальных образований Дагестана приводит к нехватке препарата в отдельных районах республики. На это неоднократно обращалось внимание регионального минздрава, заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Руководитель региона напомнил, что в республику с начала прививочной кампании поставлено более 100 тысяч доз вакцины. За это время привито около 78 тысяч человек, но при этом отдельные муниципалитеты регулярно испытывают дефицит препарата.

«Решением оперативного штаба минздраву неоднократно поручалось эффективно распределять прививочный материал, исходя из очередности на вакцинацию. В то же время мы уже в который раз наблюдаем наличие долгих запасов вакцины в одних районах и ее отсутствие в других — в Хасавюртовском, Табасаранском, Магарамкентском районах, где использована вся вакцина», — сказал Меликов.

Со своей стороны министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что в ближайшие дни в республику будет поставлено еще около 88 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Речь идет о препаратах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», также регион получит первую партию вакцины «КовиВак».

Ранее ФАН сообщал, что для хранения препаратов властями Дагестана были закуплены специальные морозильные камеры. Они рассредоточены по городам и районам республики. В региональном минздраве отмечали, что также и вакцина от COVID-19 распределяется по поликлиникам и медучреждениям Дагестана.

россия дагестан вакцинация вакцина от коронавируса
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Все новости / Общество / Глава Дагестана указал на дефицит вакцины от COVID-19 в ряде регионов республики
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