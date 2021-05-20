Глава Дагестана указал на дефицит вакцины от COVID-19 в ряде регионов республики

Махачкала, 20 мая. Неэффективное распределение вакцины от коронавируса среди муниципальных образований Дагестана приводит к нехватке препарата в отдельных районах республики. На это неоднократно обращалось внимание регионального минздрава, заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Руководитель региона напомнил, что в республику с начала прививочной кампании поставлено более 100 тысяч доз вакцины. За это время привито около 78 тысяч человек, но при этом отдельные муниципалитеты регулярно испытывают дефицит препарата.

«Решением оперативного штаба минздраву неоднократно поручалось эффективно распределять прививочный материал, исходя из очередности на вакцинацию. В то же время мы уже в который раз наблюдаем наличие долгих запасов вакцины в одних районах и ее отсутствие в других — в Хасавюртовском, Табасаранском, Магарамкентском районах, где использована вся вакцина», — сказал Меликов.

Со своей стороны министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что в ближайшие дни в республику будет поставлено еще около 88 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Речь идет о препаратах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», также регион получит первую партию вакцины «КовиВак».

Ранее ФАН сообщал, что для хранения препаратов властями Дагестана были закуплены специальные морозильные камеры. Они рассредоточены по городам и районам республики. В региональном минздраве отмечали, что также и вакцина от COVID-19 распределяется по поликлиникам и медучреждениям Дагестана.