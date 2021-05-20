Открытие российско-сербских учений спецназа показали на видео

Белград, 20 мая. Тактические учения подразделений Сил специальных операций (ССО) России и сербского спецназа начались на территории балканской страны.

Церемонию открытия учений освещал телеканал «Звезда», его журналисты сняли видеосюжет о ее проведении. С российской стороны к маневрам привлечены до 200 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и 11 единиц различной техники.

В ходе российско-сербских учений будут отработаны различные антитеррористические действия, десантирование на парашютных системах «Арбалет», блокировка и уничтожение условного противника, а также стрельбы из штатного вооружения подразделений ССО обеих стран.

Ранее сообщалось об учениях связистов Восточного военного округа.