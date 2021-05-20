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20 мая 15:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
15:22
Армия
Путин: Россия располагает самыми современными ядерными вооружениями
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Эфир: Атлет-экстремал Денис Вовк о пределах человеческих возможностей

  /   Обновлено: 20 мая 2021 15:03
Спорт
Эфир: Атлет-экстремал Денис Вовк о пределах человеческих возможностей
instagram.com  /  @vovkd_0804


В четверг, 20 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг спортсмена-экстремала Дениса Вовка.

Совсем недавно атлет установил мировой рекорд, буксируя за собой железнодорожный состав электропоезда «Ласточка» весом 274 тонны. Этот вид спорта называется трек-пул. Один из сильнейших в силовом экстриме до 90 кг спортсмен протащил «Ласточку» в депо Петербурга на 4 метра и 84 сантиметра. Подход занял 56 секунд. Теперь результат отправят на утверждение, после чего он появится в Книге рекордов Гиннесса.

Отвечая на вопросы журналистов, спортсмен рассказывает о пределах человеческих возможностей, о мотивации устанавливать рекорды и пропаганде здорового образа жизни.

петербург тяжелоатлет спортсмен рекорд гиннеса книга рекордов гиннесса вовк
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Все новости / Спорт / Эфир: Атлет-экстремал Денис Вовк о пределах человеческих возможностей
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