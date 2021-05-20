Эфир: Атлет-экстремал Денис Вовк о пределах человеческих возможностей



В четверг, 20 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг спортсмена-экстремала Дениса Вовка.

Совсем недавно атлет установил мировой рекорд, буксируя за собой железнодорожный состав электропоезда «Ласточка» весом 274 тонны. Этот вид спорта называется трек-пул. Один из сильнейших в силовом экстриме до 90 кг спортсмен протащил «Ласточку» в депо Петербурга на 4 метра и 84 сантиметра. Подход занял 56 секунд. Теперь результат отправят на утверждение, после чего он появится в Книге рекордов Гиннесса.

Отвечая на вопросы журналистов, спортсмен рассказывает о пределах человеческих возможностей, о мотивации устанавливать рекорды и пропаганде здорового образа жизни.