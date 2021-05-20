Сергей Полунин стал режиссером нового клипа певицы Sia

Москва, 20 мая. Артист балета Сергей Полунин срежиссировал клип для австралийской певицы Sia. Главную роль исполнила его возлюбленная Елена Ильиных.

Видео появилось на официальной странице исполнительницы в YouTube. За три дня ролик посмотрели почти 250 тысяч пользователей.

Ильиных поблагодарила участников съемочной группы и других специалистов, благодаря которым состоялась ее работа над клипом. Она гордится видео, режиссером которого был ее бойфренд, сообщает сайт 360tv.ru.

Елена Ильиных завершила спортивную карьеру в 2019 году. Она завоевала золото Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию в 2014 году.

Девушка состоит в отношениях с танцором балета Сергеем Полуниным. У пары в начале прошлого года родился сын.