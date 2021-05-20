Toyota Сamry укомплектуют новым мотором и вариатором

Токио, 20 мая. Обновленные автомобили Camry от производителя Toyota будут поставляться с новым двухлитровым мотором и вариаторной коробкой передач.

Вместо прежнего двигателя 6AR-FSE установлен новый четырехцилиндровый атмосферный мотор M20A-FKS с комбинированным впрыском в цилиндры и впускной трубопровод. Максимальный крутящий момент увеличился со 192 до 206 Нм. Особенно важным для автомобилистов представляется агрегат, который считается намного экономичнее своего предшественника, передает «За рулем».

Второе новшество заключается в установке вариатора вместо классического автомата. Соответствующие агрегаты производятся корпорацией Aisin, частично принадлежащей автопроизводителю Toyota. Camry 2.0 разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунды.

Кроме того, компания Toyota анонсировала премьеру пикапа Tundra нового поколения. Презентация автомобиля состоится в ближайшие недели, однако точная дата выхода пока не разглашается.