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11:18
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Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
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11:00
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Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
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Toyota Сamry укомплектуют новым мотором и вариатором

Экономика
Toyota Сamry укомплектуют новым мотором и вариатором
wikipedia.org  /  Alex Neman / CC4

Токио, 20 мая. Обновленные автомобили Camry от производителя Toyota будут поставляться с новым двухлитровым мотором и вариаторной коробкой передач.

Вместо прежнего двигателя 6AR-FSE установлен новый четырехцилиндровый атмосферный мотор M20A-FKS с комбинированным впрыском в цилиндры и впускной трубопровод. Максимальный крутящий момент увеличился со 192 до 206 Нм. Особенно важным для автомобилистов представляется агрегат, который считается намного экономичнее своего предшественника, передает «За рулем».

Второе новшество заключается в установке вариатора вместо классического автомата. Соответствующие агрегаты производятся корпорацией Aisin, частично принадлежащей автопроизводителю Toyota. Camry 2.0 разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунды.

Кроме того, компания Toyota анонсировала премьеру пикапа Tundra нового поколения. Презентация автомобиля состоится в ближайшие недели, однако точная дата выхода пока не разглашается.

toyota мотор camry
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