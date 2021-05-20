Шура впервые за 25 лет отметит день рождения с матерью

Москва, 20 мая. Певец Александр Медведев, более известный как Шура, впервые за 25 лет отпразднует свой день рождения с матерью. Артист прибыл для этого в Новосибирск.

Все обиды музыканта позади: он помирился с матерью. Сейчас артист не хочет вспоминать грустные моменты, связанные с родственниками. Он отпустил ситуацию, подчеркнув, «что было раньше, то было».

«Точно знаю, что мама не будет печь мне торт, но в сюрпризе, который готовят организаторы концерта, наверное, поучаствует», — сказал Шура в разговоре с kp.ru.

После этого он отправится в Москву, где отметит день рождения в подмосковной Барвихе. Там его будут поздравлять 100 детей, которые выступят с ним на одной сцене.

Знаменитость оптимистично смотрит на жизнь. В начале 2000-х он пережил тяжелый период в жизни. Музыкант боролся с онкологическим заболеванием, алкоголизмом и наркотической зависимостью. Спустя 20 лет артист поправил здоровье и избавился от вредных привычек, а затем вернулся на сцену. Теперь 46-летний певец радует поклонников своим творчеством.