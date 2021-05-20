Викторию Боню пристыдили из-за слишком узкого платья

Москва, 20 мая. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Виктория Боня продемонстрировала фигуру в очень узком платье, которое подчеркнуло недостатки.

Знаменитость показала в Instagram Stories процесс подготовки к светскому мероприятию. Боне сделали профессиональную укладку и яркий макияж. Модель выбрала для вечера зеленое платье с леопардовым принтом и с эффектным декольте.

Однако на некоторых кадрах чересчур узкий наряд телеведущей смотрелся крайне невыгодно. Например, платье подчеркнуло животик экс-участницы «Дома-2». Кроме того, ткань собралась складками, и не похоже, что это драпировка.

В Сети пристыдили Викторию Боню из-за слишком узкого платья. Поклонники отметили, что знаменитость регулярно дает советы по достижению стройности, но сама при этом не обладает идеальной фигурой. Подписчики телеведущей раскритиковали и ее макияж, который она продемонстрировала на своей странице в Instagram.

«Мне не нравится, простите»; «Брови как-то слишком орлиные», — написали комментаторы.

Виктория Боня заявляла о желании вызвать на разговор экс-ведущую «Дома-2» Ксению Собчак из-за пародии в TikTok. Журналистка обидела бывшую участницу телестройки коротким юмористическим роликом.