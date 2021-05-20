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20 мая 11:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
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Племянник Олега Янковского объяснил, почему вдова актера перестала посещать театр

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Шоу-бизнес
Племянник Олега Янковского объяснил, почему вдова актера перестала посещать театр
Global Look Press  /  Lev Sherstennikov/Russian Look

Москва, 20 мая. Племянник актера Олега Янковского Игорь назвал причину, по которой вдова артиста Людмила Зорина отказалась ходить в театр после смерти мужа.

Игорь Янковский отметил, что жена его дяди любила супруга всю жизнь. По словам мужчины, Зорина очень тяжело переживала смерть актера.

«Единственное, что она себе твердо сказала — в театр не придет. И она не приходит. Им все дышало там», — объяснил племянник артиста в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Родственник Олега Янковского рассказал, что во время его визитов на могилу дяди всегда выходит солнце и заканчивается дождь. Это явление племянник актера назвал настоящим волшебством.

Олег Янковский скончался 20 мая 2009 года после безуспешной борьбы с раком поджелудочной железы. На момент смерти актеру было 65 лет.

В браке у Зориной и Янковского родился сын Филипп, который тоже освоил актерскую профессию. Янковский-младший уже давно борется с онкологическим заболеванием. Режиссер Резо Гигинеишвили ранее показал, как выглядит сейчас Филипп Янковский, имеющий страшный диагноз.

актер янковский зорина
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Все новости / Шоу-бизнес / Племянник Олега Янковского объяснил, почему вдова актера перестала посещать театр
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