Племянник Олега Янковского объяснил, почему вдова актера перестала посещать театр

Москва, 20 мая. Племянник актера Олега Янковского Игорь назвал причину, по которой вдова артиста Людмила Зорина отказалась ходить в театр после смерти мужа.

Игорь Янковский отметил, что жена его дяди любила супруга всю жизнь. По словам мужчины, Зорина очень тяжело переживала смерть актера.

«Единственное, что она себе твердо сказала — в театр не придет. И она не приходит. Им все дышало там», — объяснил племянник артиста в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Родственник Олега Янковского рассказал, что во время его визитов на могилу дяди всегда выходит солнце и заканчивается дождь. Это явление племянник актера назвал настоящим волшебством.

Олег Янковский скончался 20 мая 2009 года после безуспешной борьбы с раком поджелудочной железы. На момент смерти актеру было 65 лет.

В браке у Зориной и Янковского родился сын Филипп, который тоже освоил актерскую профессию. Янковский-младший уже давно борется с онкологическим заболеванием. Режиссер Резо Гигинеишвили ранее показал, как выглядит сейчас Филипп Янковский, имеющий страшный диагноз.