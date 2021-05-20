Ученые выяснили, кто больше страдает от пассивного курения

Сейлем, 20 мая. Хроническое воздействие сигаретного дыма из-за пассивного курения влияет на снижение массы тела и приводит к когнитивным нарушениям, чаще у мужчин.

Внимание на это обратили специалисты Орегонского университета наук и здоровья. Они провели эксперимент в ходе которого установили новый вред от пассивного курения, информирует Environmental Health Perspectives.

Для исследования задействовали 62 лабораторных мышей. Каждую из них подвергали воздействию сигаретного дыма в течение десяти месяцев. Животных поделили на две группы: к первой относились мыши дикого типа, а к другой — грызуны, в организме которых вырабатывался человеческий тау-белок, влияющий на развитие болезни Альцгеймера.

В итоге удалось установить, что дым от сигарет уменьшал массу тела мышей дикого типа. Они стали хуже проходить лабиринты. У самцов были выявлены более значительные повреждения, чем у самок. Пассивное курение также оказало глубокое воздействие на активность мозга грызунов. В заключение специалисты пришли к выводу, что пассивное курение чаще всего негативно сказывается именно на представителях сильного пола.

Пассивное курение также может сделать человека более уязвимым перед сердечной недостаточностью. Вывод сделали американские ученые после исследования данных 11 219 человек, не имеющих пагубной привычки.