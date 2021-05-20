Случайно сбитый в Донбассе беспилотник стал причиной громкого скандала в рядах ВСУ

Луганск, 20 мая. Военнослужащие ВСУ непреднамеренно сбили беспилотник-разведчик, запущенный их коллегами из другого подразделения. Об этом сообщил офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.

По словам представителя республики, подразделения Вооруженных сил Украины продолжают нарушать дополнительные меры условий перемирия, которые предусматривают запрет на использование любых видов беспилотных летательных аппаратов, за исключением беспилотников миссии ОБСЕ. Однако, подчеркнул Филипоненко, низкая организация взаимодействия между структурными подразделениями приводит лишь к потере военного имущества.

Накануне по приказу командира 92-й бригады ВСУ в сторону ЛНР был запущен беспилотник-разведчик. Но военнослужащих, дежуривших на передовых позициях, об этой операции не проинформировали, в результате чего дорогостоящий БПЛА типа «Мэвик» был поражен «дружественным» огнем.

На место падения беспилотника прибыли возмущенные разведчики с требованием возместить стоимость утраченного аппарата, однако получили отказ и вступили в драку, избив троих находящихся на позиции сослуживцев.

В заключении Филипоненко добавил, что на данный момент командование бригады проводит расследование, по результатам которого к младшему офицерскому и сержантскому составу будут применены дисциплинарные методы воздействия.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе СММ ОБСЕ.

Глава ВСУ попросил НАТО усилить присутствие в Черном море, передает сайт 360tv.ru.