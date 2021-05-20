Эпидемию «черной плесени» на фоне коронавируса объявили в двух штатах Индии

Нью-Дели, 20 мая. Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили эпидемию «черной плесени», сообщил министр здравоохранения Ахил Аророй.

Число зараженных увеличивается на фоне влияния COVID-19. Заражение грибковой инфекцией проявляется как побочный эффект коронавируса, пишет РИА Новости. В сообщении главы минздрава говорится об эпидемии. Мукормикозом заражены около 100 жителей Раджастан.

Случаи «черной плесени» выявлены также у больных COVID-19 россиян. Недуг проявляется поражением слизистых. Заболевание представляет особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Споры плесени выделяют опасные токсины в бронхах, предупредили врачи.

Распространение коронавируса поможет предотвратить массовая вакцинация. Чем быстрее окажутся темпы прививочной кампании, тем меньше будет последствий во время возможной третьей волны COVID-19, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».