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20 мая 11:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
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Пашинян заявил о присутствии азербайджанских войск на границе в Сюникской области

  /   Обновлено: 20 мая 2021 10:28
Армия
Пашинян заявил о присутствии азербайджанских войск на границе в Сюникской области
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Ереван, 20 мая. Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. На армянской стороне все еще продолжают пребывать военнослужащие из Азербайджана.

В четверг, 20 мая, о ситуации в приграничных районах рассказал журналистам и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, на границе все еще остаются 500 военнослужащих армии Азербайджана.

«Армения делает все для того, чтобы не допустить военной эскалации на границе», — отметил Пашинян.

Обстановка в приграничном регионе накалилась 12 мая, когда Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские войска в рамках «корректировки границы» попытались провести работы в Сюникской области. Армянские военные приняли ответные меры, после чего и. о. премьер-министра собрал заседание Совета безопасности, где назвал инцидент на разграничительной линии попыткой посягательства на территорию Армении.

Армения пашинян азерайджан
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Все новости / Армия / Пашинян заявил о присутствии азербайджанских войск на границе в Сюникской области
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