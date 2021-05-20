Пашинян заявил о присутствии азербайджанских войск на границе в Сюникской области

Ереван, 20 мая. Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. На армянской стороне все еще продолжают пребывать военнослужащие из Азербайджана.

В четверг, 20 мая, о ситуации в приграничных районах рассказал журналистам и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, на границе все еще остаются 500 военнослужащих армии Азербайджана.

«Армения делает все для того, чтобы не допустить военной эскалации на границе», — отметил Пашинян.

Обстановка в приграничном регионе накалилась 12 мая, когда Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские войска в рамках «корректировки границы» попытались провести работы в Сюникской области. Армянские военные приняли ответные меры, после чего и. о. премьер-министра собрал заседание Совета безопасности, где назвал инцидент на разграничительной линии попыткой посягательства на территорию Армении.