Болгары раскритиковали высылку дипломата РФ из Северной Македонии

София, 20 мая. Пользователи Сети из Болгарии подвергли критике необоснованное решение властей Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с действиями Чехии.

Внешнеполитическое ведомство Северной Македонии сообщило о высылке одного российского дипломата, который должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая. Российский МИД уже начал прорабатывать ответ на недружелюбные действия.

Читатели одного из болгарских изданий решительно осудили антироссийскую политику Северной Македонии. Некоторые шутливо заметили, что президент РФ Владимир Путин может не заметить на карте мира эту маленькую страну.

«Представляю, как Путин, узнав об этом, стал искать на карте мира, где эта «страна» находится. Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он ее не нашел», — написал комментатор под ником Бай Ламби.

Еще один читатель назвал власти Северной Македонии неблагодарными, поскольку советское руководство сделало из них народ, дало язык и религию, а они теперь высылают российских дипломатов.

«Даже Гитлер (фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. — Прим. ФАН) не высылал российских дипломатов. Русофобы!» — написал еще один пользователь Сети.

Юзер Нека Сега отметил, что северные македонцы очень похожи на украинцев. Поэтому ждать от них благодарности не стоит, написал читатель.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что демарш Северной Македонии свидетельствует, что время, когда Вашингтон командовал странами Европы в борьбе против России, прошло.