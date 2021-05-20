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20 мая 11:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
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Болгары раскритиковали высылку дипломата РФ из Северной Македонии

Политика
Болгары раскритиковали высылку дипломата РФ из Северной Македонии
Prt Scr youtube.com  /  Drone Dimension

София, 20 мая. Пользователи Сети из Болгарии подвергли критике необоснованное решение властей Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с действиями Чехии.

Внешнеполитическое ведомство Северной Македонии сообщило о высылке одного российского дипломата, который должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая. Российский МИД уже начал прорабатывать ответ на недружелюбные действия.

Читатели одного из болгарских изданий решительно осудили антироссийскую политику Северной Македонии. Некоторые шутливо заметили, что президент РФ Владимир Путин может не заметить на карте мира эту маленькую страну.

«Представляю, как Путин, узнав об этом, стал искать на карте мира, где эта «страна» находится. Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он ее не нашел», — написал комментатор под ником Бай Ламби.

Еще один читатель назвал власти Северной Македонии неблагодарными, поскольку советское руководство сделало из них народ, дало язык и религию, а они теперь высылают российских дипломатов.

«Даже Гитлер (фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. — Прим. ФАН) не высылал российских дипломатов. Русофобы!» — написал еще один пользователь Сети.

Юзер Нека Сега отметил, что северные македонцы очень похожи на украинцев. Поэтому ждать от них благодарности не стоит, написал читатель.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что демарш Северной Македонии свидетельствует, что время, когда Вашингтон командовал странами Европы в борьбе против России, прошло.

россия болгария мид дипломат северная македония
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