Медик объяснил, может ли COVID-19 влиять на заболеваемость раком

Москва, 20 мая. Коронавирусная инфекция не может повлиять на развитие онкологических заболеваний, считает главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

По словам специалиста, COVID-19, как и любая вирусная инфекция, влияет на организм. В частности, может отсрочить или исключить какое-либо иное лечение, привести к летальному исходу. Однако вызвать рак коронавирус вряд ли способен.

«Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Вместе с тем немецкие ученые выяснили, что в период пандемии коронавируса риск возникновения онкологических болезней все же повышен. Он обусловлен частотой использования антисептиков, которые могут вызывать экзему и рак кожи. Исследователи из США установили, что одним из средств профилактики рака является острый перец, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».