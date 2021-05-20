Активность хакеров-вымогателей в России выросла вдвое за год

Москва, 20 мая. «Ошеломительный» рост активности хакеров-вымогателей отметили в России за первые четыре месяца 2021 года, следует из данных Check Point Research (CPR).

Сетевые преступники продолжат разрабатывать новые и более сложные атаки для вымогания денег у компаний. Многие организации на территории России и СНГ столкнулись с кражей больших сумм за последний год.

Хакеры заражают компьютеры вредоносными программами, способными зашифровать все данные, а затем требуют с организаций деньги для восстановления информации. Количество подобных атак до конца года не уменьшится, сообщают «Известия».

Число кибератак в России увеличилось с введением режима удаленной работы. Организациям пришлось сделать свои внутренние информационные системы доступными извне, что сделало их уязвимыми для хакеров, передает «Ридус».

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в РФ также столкнулось с попыткой хакерской атаки. Организаторы мероприятия собрали данные о сетевых преступниках и передали их в СК РФ.