В Северной Каролине прокурор оправдал полицейских, которые застрелили афроамериканца

Элизабет-Сити, 20 мая. Окружной прокурор города Элизабет-Сити Эндрю Уомбл заявил, что троим полицейским, причастным к убийству 42-летнего афроамериканца Энди Брауна, не будут предъявлены обвинения. Об этом сообщил BBC.

