В Северной Каролине прокурор оправдал полицейских, которые застрелили афроамериканца

Элизабет-Сити, 20 мая. Окружной прокурор города Элизабет-Сити Эндрю Уомбл заявил, что троим полицейским, причастным к убийству 42-летнего афроамериканца Энди Брауна, не будут предъявлены обвинения. Об этом сообщил BBC.

The officers who fatally shot black motorist Andrew Brown in North Carolina will not face charges, prosecutors sayhttps://t.co/NWglWxHRbb — BBC News (World) (@BBCWorld) May 18, 2021

Уомбл, выступая на пресс-конференции, показал видео задержания Брауна и сказал, что мужчина «представлял угрозу безопасности» для офицеров, когда игнорировал команды и пытался убежать, используя свою машину в качестве «смертельного оружия». Полицейские знали, что он торгует наркотиками — героином и кокаином, смешанным с фентанилом.

На кадрах видно, что правоохранители приближаются к Брауну, который находится в машине, один из них пытается открыть дверь. В это время автомобиль начинает разворачиваться, наезжая на одного из полицейских. После чего раздаются выстрелы.

«Я считаю, что факты иллюстрируют, офицеры, которые применили оружие к Брауну, сделали это разумно. Преступник использовал автомобиль как смертельное оружие, чтобы подвергнуть их жизнь опасности. Конституция не требует от полиции рисковать собой перед лицом серьезной угрозы», — отметил Уомбл.

Трое стрелявших силовиков находились в административном отпуске на время расследования, на месте было еще четверо правоохранителей. Они не открывали огонь.

Убийство Брауна

42-летнего афроамериканца Эндрю Брауна полицейские убили 21 апреля, когда пытались остановить его на автомобиле и выдать ордер на арест, связанный с наркотиками. Согласно данным вскрытия, в мужчину выстрелили пять раз. Он получил четыре ранения в руку и одно — в голову. После случившегося сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании Брауна, отстранили от службы. 28 апреля стало известно, что ФБР начало расследование в связи со смертью афроамериканца.

Гибель Брауна спровоцировала массовые акции протеста в городе Элизабет-Сити штата Северная Каролина. Десятки людей более восьми ночей выходили на улицы с требованием провести расследование и опубликовать видеозаписи с камер полицейских.