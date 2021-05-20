В Северной Каролине прокурор оправдал полицейских, которые застрелили афроамериканца

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11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
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ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
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Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
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Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
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В Северной Каролине прокурор оправдал полицейских, которые застрелили афроамериканца

  /   Обновлено: 20 мая 2021 10:53
США
В Северной Каролине прокурор оправдал полицейских, которые застрелили афроамериканца
PrScr Twitter  /  @BrettHNews

Элизабет-Сити, 20 мая. Окружной прокурор города Элизабет-Сити Эндрю Уомбл заявил, что троим полицейским, причастным к убийству 42-летнего афроамериканца Энди Брауна, не будут предъявлены обвинения. Об этом сообщил BBC.

Уомбл, выступая на пресс-конференции, показал видео задержания Брауна и сказал, что мужчина «представлял угрозу безопасности» для офицеров, когда игнорировал команды и пытался убежать, используя свою машину в качестве «смертельного оружия». Полицейские знали, что он торгует наркотиками — героином и кокаином, смешанным с фентанилом.

На кадрах видно, что правоохранители приближаются к Брауну, который находится в машине, один из них пытается открыть дверь. В это время автомобиль начинает разворачиваться, наезжая на одного из полицейских. После чего раздаются выстрелы.

«Я считаю, что факты иллюстрируют, офицеры, которые применили оружие к Брауну, сделали это разумно. Преступник использовал автомобиль как смертельное оружие, чтобы подвергнуть их жизнь опасности. Конституция не требует от полиции рисковать собой перед лицом серьезной угрозы», — отметил Уомбл.

Трое стрелявших силовиков находились в административном отпуске на время расследования, на месте было еще четверо правоохранителей. Они не открывали огонь.

Убийство Брауна

42-летнего афроамериканца Эндрю Брауна полицейские убили 21 апреля, когда пытались остановить его на автомобиле и выдать ордер на арест, связанный с наркотиками. Согласно данным вскрытия, в мужчину выстрелили пять раз. Он получил четыре ранения в руку и одно — в голову. После случившегося сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании Брауна, отстранили от службы. 28 апреля стало известно, что ФБР начало расследование в связи со смертью афроамериканца.

Гибель Брауна спровоцировала массовые акции протеста в городе Элизабет-Сити штата Северная Каролина. Десятки людей более восьми ночей выходили на улицы с требованием провести расследование и опубликовать видеозаписи с камер полицейских.

сша полиция афроамериканец Энди Браун
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