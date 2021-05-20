Власти США испугались способности российской «Гюрзы» пробивать любой бронежилет

Москва, 20 мая. Продажи новой разработки российского ОПК, пистолета «Гюрза», оказались невозможны в США в связи с огромной мощностью выстрела из этого оружия.

Подробности данного запрета приводит издание «НьюИнформ». Его авторы напоминают, что право американских граждан на свободное владение огнестрельным оружием закреплено отдельной поправкой к Конституции США и широко востребовано в обществе. Однако тактико-технические характеристики российского пистолета вызвали у американских властей испуг, его реализация в оружейных магазинах оказалась под запретом.

«Пуля, выпущенная из «Гюрзы» с расстояния менее 100 метров, спокойно пробивает стальной лист толщиной в 10 мм, что делает неэффективными практически любые бронежилеты», — объясняет причину такого запрета автор блога «Военный обзор».

Пистолеты «Гюрза» используют патрон калибра 9х21 с бронебойным сердечником и энергией выстрела не менее 700 килоджоулей, что делает это оружие особо мощным. Данная российская разработка запрещена к использованию даже сотрудникам силовых структур США, включая службу охраны Белого дома.

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