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20 мая 11:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
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«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
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10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
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Власти США испугались способности российской «Гюрзы» пробивать любой бронежилет

Армия
Власти США испугались способности российской «Гюрзы» пробивать любой бронежилет
Prt Scr youtube.com  /  Lazarev Tactical

Москва, 20 мая. Продажи новой разработки российского ОПК, пистолета «Гюрза», оказались невозможны в США в связи с огромной мощностью выстрела из этого оружия.

Подробности данного запрета приводит издание «НьюИнформ». Его авторы напоминают, что право американских граждан на свободное владение огнестрельным оружием закреплено отдельной поправкой к Конституции США и широко востребовано в обществе. Однако тактико-технические характеристики российского пистолета вызвали у американских властей испуг, его реализация в оружейных магазинах оказалась под запретом.

«Пуля, выпущенная из «Гюрзы» с расстояния менее 100 метров, спокойно пробивает стальной лист толщиной в 10 мм, что делает неэффективными практически любые бронежилеты», — объясняет причину такого запрета автор блога «Военный обзор».

Пистолеты «Гюрза» используют патрон калибра 9х21 с бронебойным сердечником и энергией выстрела не менее 700 килоджоулей, что делает это оружие особо мощным. Данная российская разработка запрещена к использованию даже сотрудникам силовых структур США, включая службу охраны Белого дома.

Ранее сообщалось о важности для России китайского опыта регулирования оборота огнестрельного оружия.

Необходимость комплексного подхода к проблеме предотвращения трагедий, связанных со стрельбой в общественных местах, освещал Infox.

россия сша оружие гюрза
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