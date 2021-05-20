Петербургская «Газпром Арена» вошла в топ-30 лучших стадионов мира

Санкт-Петербург, 20 мая. Домашняя арена футбольного клуба «Зенит» попала в топ-30 лучших мировых стадионов.

Рейтинг лучших стадионов планеты составили сотрудники консалтинговой компании Buro Happold. Первое место в нем заняла домашняя арена английской команды «Тоттенхэм Хотспур». Лондонский стадион «Уэмбли» оказался на второй строчке рейтинга, испанский «Камп Ноу» замкнул тройку лучших мировых арен.

Стадион петербургского «Зенита» занял 21-е место. «Газпром Арена» оказалась единственной футбольной ареной России, которая вошла в топ-60 рейтинга. Стоит отметить, что стадионы оценивались по нескольким показателям, среди которых интерес для фанатов, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние зрителей на происходящее на поле.

Ранее стало известно, что «Зенит» оказался самым посещаемым клубом чемпионата России по футболу в сезоне 2020/2021. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.