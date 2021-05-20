Мост обрушился на Кубани в Лабинском районе

Краснодар, 20 мая. Руководитель краснодарского министерства ГО и ЧС Сергей Штриков прибудет в Лабинский район. По данным источника ФАН, там смыло мост.

Речь идет о переправе через реку Большая Лаба в селе Гофицком. Официальные ведомства пока не сообщали о причинах повреждения инфраструктурного объекта и возможных пострадавших. Согласно неофициальной информации, разрушению предшествовали сильные дожди. Осадки фиксировались в течение нескольких последних дней.

В Приморье рухнул мост, по которому ехал автомобиль с полным салоном людей. К поискам пострадавших привлекали водолазов, сообщал ФАН.