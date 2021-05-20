Подражатель казанского стрелка планировал расстрелять школьников на последнем звонке

Орехово-Зуево, 20 мая. Правоохранители вычислили подражателя казанского стрелка, который сообщил, что расстреляет в Орехово-Зуево школьников во время последнего звонка. Как стало известно ФАН, несостоявшийся террорист воспитывался без родителей.

В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка выяснили, что несовершеннолетний житель подмосковного города Орехово-Зуево выставил фото Ильназа Галявиева на своей страничке в одной из популярных социальных сетей. 16-летний ученик девятого класса одной из школ подмосковного города сделал это еще 15 мая. Однако об этом стало известно только сейчас.

«Школьник написал, что поступок обвиняемого в расстреле учащихся гимназии в городе Казани достоин восхищения, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он также сообщил, что расстреляет учеников школы, в которой учится, 21 мая во время проведения последнего звонка».

Силовики довольно серьезно отреагировали на сообщение подростка. Они пришли для разбирательства по месту регистрации молодого человека.

«Нами было установлено, что школьник отличается от своих сверстников особым поведением. Его мама умерла, а отец лишен родительских прав. Его воспитывают бабушка, которая официально является его опекуном, и дедушка, который трудится фрезеровщиком на заводе «ЛиАЗ», — дополнили в полиции.

Пока уголовное дело по данному факту не возбуждено. Проверку проводит отдел дознания местного УМВД. В жилище подростка блюстители закона изъяли жесткий диск и процессор от компьютера, а также отпечатки пальцев. Огнестрельного оружия они пока не обнаружили.

Как ранее сообщал ФАН, в подмосковной Власихе произошел аналогичный случай. Стражи порядка задержали четырнадцатилетнего мальчика, который отправил однокласснице сообщение о том, что собирается расстрелять школьный класс. Подростка доставили в отдел полиции во время уроков.