Подражатель казанского стрелка планировал расстрелять школьников на последнем звонке

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 11:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
Все новости
20 мая 11:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
Все новости

Подражатель казанского стрелка планировал расстрелять школьников на последнем звонке

Происшествия
Подражатель казанского стрелка планировал расстрелять школьников на последнем звонке
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Орехово-Зуево, 20 мая. Правоохранители вычислили подражателя казанского стрелка, который сообщил, что расстреляет в Орехово-Зуево школьников во время последнего звонка. Как стало известно ФАН, несостоявшийся террорист воспитывался без родителей.

В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка выяснили, что несовершеннолетний житель подмосковного города Орехово-Зуево выставил фото Ильназа Галявиева на своей страничке в одной из популярных социальных сетей. 16-летний ученик девятого класса одной из школ подмосковного города сделал это еще 15 мая. Однако об этом стало известно только сейчас.

«Школьник написал, что поступок обвиняемого в расстреле учащихся гимназии в городе Казани достоин восхищения, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он также сообщил, что расстреляет учеников школы, в которой учится, 21 мая во время проведения последнего звонка».

Силовики довольно серьезно отреагировали на сообщение подростка. Они пришли для разбирательства по месту регистрации молодого человека.

«Нами было установлено, что школьник отличается от своих сверстников особым поведением. Его мама умерла, а отец лишен родительских прав. Его воспитывают бабушка, которая официально является его опекуном, и дедушка, который трудится фрезеровщиком на заводе «ЛиАЗ», — дополнили в полиции.

Пока уголовное дело по данному факту не возбуждено. Проверку проводит отдел дознания местного УМВД. В жилище подростка блюстители закона изъяли жесткий диск и процессор от компьютера, а также отпечатки пальцев. Огнестрельного оружия они пока не обнаружили.

Как ранее сообщал ФАН, в подмосковной Власихе произошел аналогичный случай. Стражи порядка задержали четырнадцатилетнего мальчика, который отправил однокласснице сообщение о том, что собирается расстрелять школьный класс. Подростка доставили в отдел полиции во время уроков.

подросток школа орехово-зуево казанский стрелок
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 71441 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 57308 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 42821 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 38886 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 36600 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Происшествия / Подражатель казанского стрелка планировал расстрелять школьников на последнем звонке
Рейтинг@Mail.ru