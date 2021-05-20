«Мебельный» мошенник обманул сочинскую компанию на полмиллиона рублей

Краснодар, 20 мая. Житель Адыгеи был арестован стражами порядка по подозрению в мошенничестве. Он взял предоплату за поставку мебели, однако не выполнил заказ.

Полиция задержала злоумышленника, который обманул сочинскую компанию на 500 тыс. рублей, сообщает источник ФАН. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

По данным следствия, предприятие заключило договор с подозреваемым на поставку мебели и внесло предоплату. Однако товар так и не поступил заказчику, а «продавец» перестал выходить на контакт.

Стражи порядка выехали в Краснодар и арестовали 42-летнего жителя Адыгеи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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