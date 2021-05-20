Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России

В четверг, 20 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная развитию кикбоксинга в России, в частности в Санкт-Петербурге.

В обсуждении темы принимают участие:

Сергей Трубников и Алишер Таджибаев , организаторы турниров ProK-1;

и , организаторы турниров ProK-1; Вячеслав Тисленко , девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области;

, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области; Антон Соловьев , зампредседателя совета директоров ЦФКСиЗ в Петербурге, директор ЦФКСиЗ Фрунзенского района, мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу;

, зампредседателя совета директоров ЦФКСиЗ в Петербурге, директор ЦФКСиЗ Фрунзенского района, мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу; Владимир Тюрин , чемпион мира по тайскому боксу;

, чемпион мира по тайскому боксу; Михаил Герасимов , исполняющий обязанности президента Федерации кикбоксинга России;

, исполняющий обязанности президента Федерации кикбоксинга России; Петр Казанский, вице-президент Федерации неолимпийских видов спорта.

Напомним, с 4 по 8 мая в Челябинске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Турнир собрал 1962 спортсмена из 62 регионов России.

Этот чемпионат стал заключительным и сформировал национальную команду страны 2021. Его победители в составе сборной России выступят на октябрьском чемпионате мира в Италии.

На пресс-конференции гости рассказывают о перспективах этого вида спорта и проблемах в нем, которые предстоит решить.