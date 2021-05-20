Глава соцпитания Петербурга Барабанщиков был избит неизвестными

Санкт-Петербург, 20 мая. Начальник управления социального питания Алексей Барабанщиков стал жертвой нападения. Неустановленные лица нанесли ему легкие повреждения.

Полиция разыскивает неизвестных граждан, которые напали на главу управления социального питания Северной столицы Алексея Барабанщикова. По первоначальным данным, чиновник получил незначительные травмы, его жизнь находится в безопасности.

Уточняется, что злоумышленники, лица которых скрывали маски, угрожали чиновнику убийством. По факту инцидента организована проверка, в ходе которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.