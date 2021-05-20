Глава соцпитания Петербурга Барабанщиков был избит неизвестными

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20 мая 11:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
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Глава соцпитания Петербурга Барабанщиков был избит неизвестными

  /   Обновлено: 20 мая 2021 10:14
Происшествия
Глава соцпитания Петербурга Барабанщиков был избит неизвестными
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Санкт-Петербург, 20 мая. Начальник управления социального питания Алексей Барабанщиков стал жертвой нападения. Неустановленные лица нанесли ему легкие повреждения.

Полиция разыскивает неизвестных граждан, которые напали на главу управления социального питания Северной столицы Алексея Барабанщикова. По первоначальным данным, чиновник получил незначительные травмы, его жизнь находится в безопасности.

Уточняется, что злоумышленники, лица которых скрывали маски, угрожали чиновнику убийством. По факту инцидента организована проверка, в ходе которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

нападение санкт-петербург барабанщиков
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Все новости / Происшествия / Глава соцпитания Петербурга Барабанщиков был избит неизвестными
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