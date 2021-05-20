«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди

Сегодня, 20 мая в нашей стране отмечают День Волги. Это одна из крупнейших рек в Европе, протяженностью более 3000 километров, а площадь бассейна охватывает 1,5 миллиона квадратных километров. Впервые праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде, затем к нему присоединились другие регионы России. Хозяйственная деятельность человека приводит к обмелению реки. Главная цель Дня Волги — призвать внимание общества и властей к проблеме сохранения ресурса.

Ровно 279 лет назад русский моряк и исследователь достиг северной оконечности Евразии. А в 1901 году в этот день начался военный конфликт между Португалией и Испанией, который помог Наполеону Бонапарту и получил «фруктовое» название. О каких событиях идет речь, подробнее расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».