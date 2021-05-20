Украинцы уверены, что процесс над Медведчуком — не суд, а цирк

Украинские власти продолжают преследовать лидера оппозиции Виктора Медведчука — накануне Верховная рада создала спецкомиссию по расследованию «преступлений», якобы связанных с его работой. Местные социологи проводят опросы, призванные оправдать гонения на Медведчука «волей народа». Корреспондент ФАН внимательно выслушала экспертов и поразилась их беспринципности.

13 мая Печерский районный суд Киева избрал лидеру парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Офис генпрокурора подал апелляцию на решение суда — с целью его ужесточения и заключения оппозиционера в СИЗО. Недовольной осталась и защита Медведчука — его адвокаты подали апелляцию с просьбой отменить домашний арест. Рассмотрение обеих апелляций состоится в Печерском суде 21 мая.

Ранее Рада приняла постановление о создании следственной комиссии для расследования преступлений представителей госвласти, способствовавших нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. В центре внимания комиссии окажется «зрада» («измена» — укр.) экс-президента Украины Петра Порошенко, который, по версии СМИ, во времена своего президентства регулярно контактировал с Медведчуком, а через него — якобы с руководством России. Возглавила новую спецкомиссию одиозная «слуга народа» Марьяна Безуглая.

По мнению аналитиков, подозрение в госизмене, предъявленное Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку, полностью вписывается в рамки тренда на закручивание гаек режимом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Тем самым Банковая (улица, где расположен Офис президента Украины) попыталась убить сразу несколько зайцев.

Во-первых — обосновать с правовой точки зрения санкции, введенные СНБО (Советом национальной безопасности и обороны Украины) против этих политиков. Во-вторых — продемонстрировать Вашингтону выполнение требования о «деолигархизации». В-третьих — это попытка дискредитировать ОПЗЖ в глазах избирателя (что, правда, выглядит довольно глупо — украинцы, как и россияне, традиционно любят гонимых). И, наконец, попытка передать некий «сигнал» российскому руководству.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Украинский институт будущего (УИБ) провел онлайн-опрос украинцев на тему, как они относятся к домашнему аресту Медведчука и к действиям власти. По словам главы УИБ Вадима Денисенко, большинство украинцев поддержало этот шаг. Тем не менее граждане не расценивают преследование лидера ОПЗЖ как борьбу с олигархами и вообще не верят в судебные перспективы этого дела.

По данным УИБ, 67% опрошенных граждан отметили, что назначенный судом Медведчуку круглосуточный домашний арест явно не соответствует тяжести подозрения в госизмене, о котором ему было сообщено. 38% опрошенных считают, что мера полностью не соответствует тяжести подозрения, еще 29% — скорее не соответствует. При этом 5% респондентов заявили, что политика вообще должны были отпустить прямо из зала суда.

Реальной борьбой с мифическими «российскими агентами влияния» дело Медведчука считают 25% респондентов. А каждый пятый опрошенный (20%) отметил, что дело против оппозиционера — попытка отвлечь внимание украинцев от реальных проблем в экономике и в борьбе с коронавирусом. Еще 10% граждан сообщили, что это расправа власти с политическими оппонентами, а 8% считают, что это попытка перетянуть на свою сторону патриотический электорат. И лишь 7% украинцев сочли это борьбой с олигархами.

«Можно говорить, что главный посыл офиса президента, а также колонка Зеленского «Минус Медведчук», где он уверял граждан, что «у нас стало на одного олигарха меньше», вообще не заходит обществу, — заявил Денисенко. — А вопрос «Соответствует ли мера пресечения тяжести подозрения?» показал, что абсолютное большинство украинцев считают всю эту историю лишь имитацией борьбы. Если суммировать все ответы, то общество четко заявило власти: «Мы не верим в то, что вы делаете».

Эксперты УИБ задали украинцам ключевой вопрос:

«Чем закончится суд над Медведчуком?»

40% ответили, что это будет «не суд, а цирк». 15% уверены, что суд будет очень долгим и закончится оправдательным приговором. Еще 14% — что суд закончится условным сроком. И лишь 8% сказали, что суд может закончиться реальным сроком заключения.

«Можно констатировать: абсолютное большинство украинцев считает все события вокруг фигуры Медведчука имитацией бурной деятельности (ИБД). Впрочем, для части общества в этой ИБД есть плюс, связанный с борьбой с «российским влиянием» в стране, — заявил Денисенко. — Похоже, имитация становится главным драйвером рейтингов Зеленского, но она же ведет к порождению новых имитаций. Это реальный вызов для правящего режима, ведь слишком долго надувать мифические пузыри невозможно. Рано или поздно они лопаются, а вместе с ними рушатся и рейтинги».

Социолог Александр Шульга отметил, что исследование проводилось в формате онлайн-опроса 15-16 мая. В его рамках было опрошено 1200 интернет-пользователей из всех регионов Украины. А сама база исследования (круг, из которого выбирали опрошенных) и вовсе составила 35 тысяч человек. Впрочем, все заявления социологов УИБ, сделанные на брифинге, вызвали у корреспондента ФАН не только раздражение, но и нечто вроде сочувствия. Странно ведь рассказывать о результатах исследования, проведенного онлайн среди явно патриотической аудитории, а потом выдавать это за мнение среднего украинца. И при всем этом шулерстве сохранять сосредоточенное, «экспертное» выражение лица.

wikipedia.org / Vladimir Yaitskiy/CC BY-SA 2.0

Впрочем, шулерство на почве социологии демонстрирует не только Украинский институт будущего, плотно сидящий на западных грантах, но и куда более уважаемые социологические конторы. Например, Киевский институт социологии (КМИС) или Центр имени Разумкова (Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова) вскоре после запрета трех оппозиционных телеканалов и введения санкций против Медведчука и его окружения, не сговариваясь, стали показывать в опросах, как стремительно упала популярность ОПЗЖ и ее лидеров. При том, что эта партия остается, по сути, единственной надеждой на лучшее для вменяемых украинцев.

Еще в декабре-январе их опросы показывали, что ОПЗЖ во многих регионах опережает правящую партию «Слуга народа» (СН), набирая 23-24% голосов избирателей (при 20-21% у СН). А оппозиционер Юрий Бойко с 16% популярности буквально дышал в затылок президенту Зеленскому. Но, как только государство начало закручивать гайки, уже в середине марта результаты соцопросов КМИС и Центра Разумкова изменились как по волшебству. Популярность ОПЗЖ на будущих выборах в Раду в них рухнула до 14-15%, а рейтинг Юрия Бойко — и вовсе до 7-8%.

Все это говорит, что независимой социологии, которой еще недавно так гордилась украинская власть, в стране больше нет. Впрочем, как и многого другого — независимой внешней и внутренней политики, независимых судов и так далее. А если режим Зеленского продолжит с прежним рвением зачищать украинское информационное поле, то к концу года в стране не останется и свободной прессы. Тем самым переход к «цивилизованному европейскому государству» в его украинском изводе можно будет считать законченным.