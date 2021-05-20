Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой

Москва, 20 мая. Племянник актера Олега Янковского Игорь подтвердил, что роман дяди с Еленой Прокловой не разрушил брак с Людмилой Зориной. Он указал, что у актрисы было много мужчин.

Проклова публично рассказала об отношениях с Янковским, с которым вместе работала над картиной «Сентиментальная любовь». Игорь Янковский подтвердил, что его дядя был увлечен коллегой, которая разоткровенничалась о личной жизни.

«О, господи. Дай бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что она, наверное, всех не упомнит. Ну, что тут сделаешь? Ничего не поделаешь. Если она стала об этом говорить, то мне только ее жалко. Ну, честное слово. Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно и грязно», — сказал актер в эфире программы «Судьба человека».

Он указал, что связи на стороне не разрушили отношения Янковского с Зориной, которая безумно любила мужа. Гость Бориса Корчевникова убежден, что такое поведение артистов — мимолетные романы — беда профессии.

«С другой стороны мы герои-любовники. Если нас не будут любить — значит мы плохо работали», — добавил Игорь Янковский.

Елена Проклова сделала ряд откровенных заявлений, в частности, рассказала, что стала жертвой домогательств в подростковом возрасте со стороны известного артиста.