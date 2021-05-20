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Экономика
Ипотечный бум привел к росту спроса на услуги ремонта в России
09:51
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
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Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой

Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 20 мая. Племянник актера Олега Янковского Игорь подтвердил, что роман дяди с Еленой Прокловой не разрушил брак с Людмилой Зориной. Он указал, что у актрисы было много мужчин.

Проклова публично рассказала об отношениях с Янковским, с которым вместе работала над картиной «Сентиментальная любовь». Игорь Янковский подтвердил, что его дядя был увлечен коллегой, которая разоткровенничалась о личной жизни.

«О, господи. Дай бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что она, наверное, всех не упомнит. Ну, что тут сделаешь? Ничего не поделаешь. Если она стала об этом говорить, то мне только ее жалко. Ну, честное слово. Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно и грязно», — сказал актер в эфире программы «Судьба человека».

Он указал, что связи на стороне не разрушили отношения Янковского с Зориной, которая безумно любила мужа. Гость Бориса Корчевникова убежден, что такое поведение артистов — мимолетные романы — беда профессии.

«С другой стороны мы герои-любовники. Если нас не будут любить — значит мы плохо работали», — добавил Игорь Янковский.

Елена Проклова сделала ряд откровенных заявлений, в частности, рассказала, что стала жертвой домогательств в подростковом возрасте со стороны известного артиста.

личная жизнь проклова янковский
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