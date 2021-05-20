О пределах человеческих возможностей расскажет атлет Денис Вовк в «Патриоте»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 11:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
Все новости
20 мая 11:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
Все новости

О пределах человеческих возможностей расскажет атлет Денис Вовк в «Патриоте»

Общество
О пределах человеческих возможностей расскажет атлет Денис Вовк в «Патриоте»
instagram.com  /  @vovkd_0804

Санкт-Петербург, 20 мая. В четверг, 20 мая, в 15:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг спортсмена-экстремала Дениса Вовка. Совсем недавно атлет установил мировой рекорд, буксируя за собой железнодорожный состав электропоезда «Ласточка» весом 274 тонны. Этот вид спорта называется трек-пул. Один из сильнейших в силовом экстриме до 90 кг спортсмен протащил «Ласточку» в депо Петербурга на 4 метра и 84 сантиметра. Подход занял 56 секунд. Теперь результат отправят на утверждение, после чего он появится в Книге рекордов Гиннесса.

Мы поговорим с атлетом о пределах человеческих возможностей, о мотивации устанавливать рекорды и пропаганде здорового образа жизни.

О пределах человеческих возможностей расскажет атлет Денис Вовк в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  / 

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

спорт рекорд экстрим рекорд гиннеса денис вовк
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 71441 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 57308 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 42821 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 38886 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 36600 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / О пределах человеческих возможностей расскажет атлет Денис Вовк в «Патриоте»
Рейтинг@Mail.ru