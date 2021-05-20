О пределах человеческих возможностей расскажет атлет Денис Вовк в «Патриоте»

Санкт-Петербург, 20 мая. В четверг, 20 мая, в 15:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг спортсмена-экстремала Дениса Вовка. Совсем недавно атлет установил мировой рекорд, буксируя за собой железнодорожный состав электропоезда «Ласточка» весом 274 тонны. Этот вид спорта называется трек-пул. Один из сильнейших в силовом экстриме до 90 кг спортсмен протащил «Ласточку» в депо Петербурга на 4 метра и 84 сантиметра. Подход занял 56 секунд. Теперь результат отправят на утверждение, после чего он появится в Книге рекордов Гиннесса.

Мы поговорим с атлетом о пределах человеческих возможностей, о мотивации устанавливать рекорды и пропаганде здорового образа жизни.

Федеральное агентство новостей /

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