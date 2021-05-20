Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая

Тель-Авив, 20 мая. Боевое крыло движения ХАМАС с 10 мая выпустило по израильской территории 4070 ракет.

Эффективность работы комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» при этом составила 90%, отметили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«С начала операции «Стражи стен» (стартовала 10 мая. — Прим. ред.) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4070 ракет, из которых около 610 упали в самом секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» осуществила перехват порядка 90% снарядов», — сказано в опубликованном релизе пресс-службы ЦАХАЛ.

Число погибших палестинцев за время резкого обострения ближневосточного конфликта превысило 250 человек, среди них есть женщины и дети. С израильской стороны убито не менее 12 человек, ранено несколько сотен.

Ранее сообщалось о подоплеке нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной.

Об интенсивности обстрелов Израиля боевым крылом движения ХАМАС информировал Infox.