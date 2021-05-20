Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая

Кемерово, 20 мая. Трехэтажный терминал площадью почти 12 тыс. кв. метров, построенный в международном аэропорту в Кемерово, начнет работать 23 мая, сообщил генподрядчик строительства Limak Marash.

Ростехнадзор 19 мая выдал заключение о соответствии нового терминала проектной документации. Он оборудован тремя телескопическими трапами, финишная отделка здания и благоустройство прилегающей территории завершены. Новый терминал вдвое увеличит пропускную способность аэропорта — до одного млн пассажиров в год, отметили в Limak Marash.

В качестве генподрядчика компания ранее принимала участие в строительстве аэропортов в Волгограде, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Новом Уренгое.