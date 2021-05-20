Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка

Казань, 20 мая. Один из оперативников выложил в Сеть видео первого допроса казанского стрелка. Руководство установило личность стража порядка и наказало его.

Речь идет о ролике, где Ильназ Галявиев лежит, привязанный на скамейке. Тогда общественность узнала, что обвиняемый в расстреле именует себя «богом».

В МВД решили, что своими действиями оперативник опорочил честь сотрудника органов. Силовика уже уволили. В должности был понижен начальник отделения, куда доставили задержанного фигуранта.

Следствие считает, что Галявиев вооружился дробовиком и напал на гимназию. Жертвами расстрела стали девять человек. По одной из версий, перед нападением стрелок якобы вербовал молодежь в какую-то секту, сообщало Deita.