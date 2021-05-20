Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального

Красноярск, 20 мая. Осужденный блогер Алексей Навальный чувствует себя хорошо, его здоровье стабилизировалось, сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

По словам руководителя ведомства, Алексей Навальный уже отказался от голодовки. Вес блогера составляет 82 килограмма. Он имеет возможность встречаться с близкими людьми и нормально питаться.

«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально», — сообщил начальник ФСИН в интервью журналистам.

Александр Калашников подчеркнул, что сейчас у Навального нет каких-либо особенных нарушений.

Политолог Сергей Марков ранее объяснил отсутствие новостей о Навальном подготовкой новой кампании.