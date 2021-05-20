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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
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Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального

Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
Федеральное агентство новостей

Красноярск, 20 мая. Осужденный блогер Алексей Навальный чувствует себя хорошо, его здоровье стабилизировалось, сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

По словам руководителя ведомства, Алексей Навальный уже отказался от голодовки. Вес блогера составляет 82 килограмма. Он имеет возможность встречаться с близкими людьми и нормально питаться.

«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально», — сообщил начальник ФСИН в интервью журналистам.

Александр Калашников подчеркнул, что сейчас у Навального нет каких-либо особенных нарушений.

Политолог Сергей Марков ранее объяснил отсутствие новостей о Навальном подготовкой новой кампании.

навальный фсин калашников голодовка
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Все новости / Политика / Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
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