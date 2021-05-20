ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей

Москва, 20 мая. Лидеры ЕАЭС не намерены продлевать льготный режим ввоза электромобилей, при котором действует нулевая ставка пошлины, пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, пошлина будет установлена со следующего года. Ее ставка составит 15%. Как сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ни один член ЕАЭС не выступил за продление нулевой ставки.

Накануне стало известно о планах Минэкономразвития РФ направить на развитие электротранспорта 418 млрд рублей до 2030 года. По оценке ведомства, в следующем году продажи электрокаров в России составят 1,7% от рынка машин. Предполагается, что к 2030 году доля электромобилей будет занимать 15% российского авторынка.

Компания Renault ранее объявила о намерении начать выпуск электромобилей и гибридных моделей под новым брендом. Марка E-TECH будет объединять все модели, способные передвигаться на электрической тяге.