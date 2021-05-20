Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках

Москва, 20 мая. Звезда фильмов «Любовь в большом городе» и «Викинг» Светлана Ходченкова призналась, что не испытывает особой любви к светским мероприятиям.

Иногда актриса чувствует себя некомфортно в больших компаниях, поэтому не любит посещать вечеринки или крупные тусовки. По словам Ходченковой, это подтверждается ее аккаунтом в Instagram — на странице знаменитости практически нет снимков, где она окружена множеством людей.

Звезда российского кино предпочитает фотографироваться лишь с некоторыми персонами. Например, можно найти ее снимки с актером и режиссером Александром Молочниковым или с писателем Александром Цыпкиным.

«Раньше я думала, что, наверное, это плохо: все же люди общаются, надо быть в социуме, — я не очень социально ориентированная в этом плане...» — призналась Ходченкова в интервью журналу OK!.

Актриса снялась в новом фильме Молочникова «Скажи ей». Лента рассказывает о родителях, которые при разводе не могут поделить ребенка. В картине также сыграл актер Вольфганг Черни. Он поделился подробностями съемок фильма в интервью ФАН.