Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море

Севастополь, 20 мая. Корвет Черноморского флота «Василий Быков» в настоящий момент проходит проливы Босфор и Дарданеллы, направляясь в Средиземное море.

Переход корабля носит плановый характер, отметили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Планируется, что уже сегодня к исходу дня «Василий Быков» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море», — заявил начальник отдела капитан 2 ранга Алексей Рулев представителям СМИ.

Перед этим корвет ЧФ РФ провел учения в Черном море, в том числе отработав бой с одиночным кораблем условного противника.

Ранее сообщалось, за счет чего российский флот господствует в черноморской акватории.